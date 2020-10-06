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【中概股回歸】Bilibili傳聘4家投行為來港第二上市　擬集資最少78億（更新第二版）

即市財經 22:50 2020/10/06

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嗶哩嗶哩為香港第二上市已聘請4家投行，目標明年上市，集資最少10億美元。

路透報道，騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 持股的視頻網站嗶哩嗶哩（Bilibili， 美：BILI，俗稱B站）已委任4間投行，分別為大摩、摩通、高盛和瑞銀，為其安排來港第二上市，目標明年上市，集資最少10億美元（約78億港元）。對此，嗶哩嗶哩不予置評。

嗶哩嗶哩昨晚美股大漲7.89%，收報45.1美元，最新市值高達155.8億美元（約1207億港元）。嗶哩嗶哩股價今年已累升142%。而在最新回流消息刺激下，嗶哩嗶哩今日（6日）在美交易時段再上升，截至本港時間晚上約10時45分，報47.48美元，漲5.3%。

中美關係惡化，在美上市的中國企業回歸中港上市，截至目前，已有網易 （09999） 、京東 （09618） 、百勝中國 （09987） 、華住集團 （01179） 、寶尊 （09991） ，年底陸續有更多中國企業回巢。

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（第二版更新股價）

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編輯：陳華

香港股票 美股 IPO 嗶哩嗶哩（美：BILI） 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 第二上市 中國概念股

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