【中國生產】中國生產仍具優勢　大多韓企無意回流

新冠肺炎疫情令全球供應鏈陷入混亂，早前有報道指，疫情令不少日本企業都有意從中國回流生產。不過，南韓情況則相反，當地企業大多不願意將生產線從中國轉移回國內。

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《彭博社》報引述韓國產業經濟與貿易研究所的數據，指出即使南韓於2013年推出「U-Turn法案」，以阻止海外生產的上升趨勢，但在與中國有聯繫的數千間公司中，只有80間企業將部分經營轉移回國內。即使在今年較早時，南韓政府將補貼擴展至服務業和IT公司，仍無法更有效地吸引企業回流。

報道指出，正考慮縮減在華業務的韓企，大多希望將生產線遷往東南亞市場，這表明韓國正在失去恢復就業率，以及維持國內生產的競爭力的機會。

據南韓中小企業聯合會在六月進行的一項調查顯示，有七成在中國的南韓企業並不願回國，另有高達九成在越南的韓企也表明沒有回國計劃。該會研究員Bae Ho-young認為，韓企不願回流生產的主因，是由於國內的門檻太高，勞動成本昂貴及受一系列的環境法規規限。

根據國際勞工組織的數據，去年韓國工廠工人的平均月薪為3,405美元。該收入是2018年越南的工資13倍以上，更是中國在2016年的四倍。Loyola Marymount大學經濟學教授Sung Won Sohn也指出，韓國仍然是一個非常昂貴的生產地，尤其是出口地，他認為尤其在疫情下，韓企必須留在中國或東南亞，才可保持全球市場份額。

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責任編輯：蘇穎琪