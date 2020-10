【美國大選】特朗普競選公關：拜登無染疫 欠親身經驗抗疫

美國大選11月3日舉行。美國總統特朗普早前確診感染新冠肺炎,特朗普競選團隊傳訊總監表示,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)沒有感染過新冠肺炎,拜登難如特朗普一樣以第一身經驗,向公眾傳遞新冠肺炎的資訊,以應對新冠肺炎疫情。

特朗普競選團隊傳訊總監佩琳(Erin Perrine)接受霍士新聞訪問時,被問及特朗普在感染新冠肺炎並留院後,會否改變應對疫情的態度。

佩琳指:

「他(特朗普)現在有個人對抗新冠肺炎的經驗。這些第一手經驗,拜登是沒有的。」

(He has experience now fighting the coronavirus as an individual. Those firsthand experiences — Joe Biden, he doesn't have those.)