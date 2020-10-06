【美國大選】特朗普競選公關：拜登無染疫 欠親身經驗抗疫

美國大選11月3日舉行。美國總統特朗普早前確診感染新冠肺炎，特朗普競選團隊傳訊總監表示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）沒有感染過新冠肺炎，拜登難如特朗普一樣以第一身經驗，向公眾傳遞新冠肺炎的資訊，以應對新冠肺炎疫情。

特朗普競選團隊傳訊總監佩琳（Erin Perrine）接受霍士新聞訪問時，被問及特朗普在感染新冠肺炎並留院後，會否改變應對疫情的態度。

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佩琳指：

「他（特朗普）現在有個人對抗新冠肺炎的經驗。這些第一手經驗，拜登是沒有的。」 （He has experience now fighting the coronavirus as an individual. Those firsthand experiences — Joe Biden, he doesn't have those.）

佩琳又指，特朗普與拜登在應對新冠病毒的方式都不同，因特朗普作為總統及生意人，加上自身感染過新冠肺炎，向公眾傳遞有關資訊的方式與拜登不同。

特朗普在留醫3晚後，周一已出院返回白宮。特朗普周一呼籲民眾，不要畏懼新冠病毒，不應讓新冠肺炎主宰其生活。特朗普又指自己現時情況已好轉，更表示自己可能已經免疫。

責任編輯：林嘉莉