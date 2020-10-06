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全球經濟緩慢復甦

即市財經 13:00 2020/10/06

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美國經濟復甦速度成為市場焦點。雖然當局已推出前所未有的大規模貨幣及財政支援措施，加上美國具長期優勢的雲端運算及互聯網零售企業佔比相對世界其他地區較多，為經濟活動反彈提供了助力，但政治緊張局勢加劇、疫情開始時企業槓桿偏高、政府債務水平上升及美元走弱，為美國經濟前景帶來挑戰。

高通脹率或造就股市表現分野

美國經歷超過十年較目標低的通脹後，有投資者推測在為挽救疫情造成的經濟衰退而推出的大規模的貨幣刺激措施以及財政刺激措施支持下，通脹最終可能會上升。過往通脹和貨幣供應一直高度相關，貨幣供應增加導致更多貨幣追逐愈少的商品，最終導致價格上漲。即使各國於全球金融危機後增加經濟刺激措施，在過去十年間，除資產價格有所上升外，消費物價的通脹率仍一直保持低迷。通脹率上升可利好週期性企業，但代價則是對高估值的成長型股票造成打擊，尤其是帶動股市的科技股翹楚。聯儲局近期的政策強調保持2%的「平均」通脹率，顯示低息環境將持續更長時間，同時局方默許通脹率超過2%。然而，高通脹重臨會否刺激持續從成長型股到價值型股的風格轉換仍是未知數。

美國紓困方案遲遲未有共識

繼早前財政刺激措施於7月到期後，美國國會及共和黨因未能就就新一輪刺激法案達成共識。在大選前推出新法案機會渺茫。受惠於3月通過的近2.8萬億美元的財政刺激措施，消費者支出已有所增長，但若美國政府未能在短期推出下一輪支援措施，這個勢頭將無以為繼。8月初，雙方磋商紓困方案進展停滯，其後總統特朗普簽署行政命令以擴大就業福利，並暫緩驅逐令。雙方分別提出的紓困方案相差約1萬億美元，對州和地方政府的援助仍然是僵局中最大的爭議點。不及時採取行動固然會對經濟造成負面影響，但進一步的刺激措施可能導致明年美國公共債務達到30萬億美元，令政府債務佔國內生產總值（GDP）比率升至二戰以來高位。毫無疑問，目前有必要採取額外刺激措施以擺脫經濟危機，但紓困方案的效用就只能拭目以待了。

房地產市場成意外亮點

正當不少企業和家庭尚在新冠病毒疫情中掙扎，房地產市場卻意外成為美國經濟的一大亮點。人口老齡化趨勢、低息環境、房地產供應緊絀、居家工作的需求及遷離市區的趨勢令現有及新建房屋銷售需求增加，進而推動樓價飆升。隨著美國住宅建築商指數由3月低位大升120%，美股亦受到鼓舞。強勁的住宅市場可從多方面帶動經濟，因貸款與傢俬、家用電器及裝修相關的支出有助推動更多行業復甦。然而，儘管房地產市場轉好，我們仍未從美國史上最嚴重的經濟衰退中復甦，失業率亦仍處於高位。新冠疫情是否徹底改變了市場對購買房屋的想法有待觀察。

撰文 : 沈文婷 普信亞太區多元資產解決方案策略師

欄名 : 多元資析

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