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【新股IPO】嘉和生物6998追揸沽攻略　分析：升幅最多5成

即市財經 13:11 2020/10/06

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嘉和生物將於10月7日掛牌。

嘉和生物  （新上市編號：06998） 認購期間非常熱烈，凍資逾3600億元。嘉和生物一手難求，一手中籤率僅3%，認購抽180手（90,000股）始穩獲1手。嘉和生物並於今日暗盤，有分析預計，升幅最多有5成；若股價僅升逾1成至2成，沒有「貨」的投資者可考慮買入。

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耀才證券行政總裁許繹彬指，內地踏入一連8日「十一黃金周」大市欠缺北水氣氛悶局，對新股市場亦有影響，他預計，嘉和生物升幅約3至5成，建議投資者可以離場獲利；若嘉和生物升幅約1成以內，建議投資者可以買入。

信誠證券聯席董事張智威預計，嘉和生物升幅約4至5成，當嘉和生物股價升幅達50%時，建議投資者考慮沽。若嘉和生物股價僅錄2成升幅，建議投資者可考慮買入。

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記者：謝卓榮

香港股票 嘉和生物—B（06998） IPO

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