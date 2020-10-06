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【HKTV】推出外賣自取服務 香港電視中午大升半成

股樓投資 13:04 2020/10/06

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香港電視(01137)旗下Hktv mall宣布,今日起推出外賣自取 takeaway服務，並先於屯門，元朗，天水圍三地區試行服務，加上港府預告防疫措施將維持一段時間，憧憬網購保持高需求，香港電視中午大升5.1%報11.42元。

【異動股】派特別息即大升近兩成 高偉電子企穩4元可吸納   詳情請看[下一頁]

【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉   詳情請看[下一頁]

香港電視較早前表示，未來會把Hktv mall應用程式變成一個電子生態系統，以一站式照顧香港人衣食住行為目標。當中，餐飲外賣服務將推出初期會有3000家食肆參與。

海外業務進展方面，公司計劃今季於台灣建研發中心，並在明年第 2 季，在歐洲成立軟件開發與銷售支援中心。

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撰文 : 李尚毅

香港電視（01137）

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