【Apple原創】美國搖滾教父紀錄片　本月23日Apple TV上架

▲ Apple TV+原創紀錄片《Bruce Springsteen’s Letter to You》將於10月23日上架，紀錄其新碟製作過程以及與傳奇音樂班底難能可貴的現場合作片段。

美國搖滾樂歌手Bruce Springsteen叱吒歌壇超過40年，其作品主題環繞中下階層百姓的生活，影響Lady Gaga、Ed Sheeran等巨星，獲譽為「史上最傑出藝術家」。Apple TV+原創紀錄片《Bruce Springsteen’s Letter to You》將於10月23日上架，紀錄其新碟製作過程以及與傳奇音樂班底難能可貴的現場合作片段。

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現年71歲的Bruce Springsteen上月推出新歌《Letter To You》，預告即將發行同名新專輯。Apple將為一眾樂迷帶來這位美國殿堂級搖滾歌手的音樂創作過程，並由Bruce本人親自剖白其製作全新專輯的所思所感。同時，是次將收錄他與傳奇樂隊班底The E Street Band的完整歌曲演出、幕後花絮片段，以及從未曝光的昔日珍貴片段。

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2014年入選搖滾名人堂的E Street Band，是Bruce Springsteen自1972年以來合作的樂隊，Bruce Springsteen冀望透過新作向他們一眾出色樂手致敬，同時亦是他本人向搖滾音樂致敬的深情自白書。

責任編輯：施雯雯