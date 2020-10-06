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【戲院寒冬】Cineworld 關英美戲院　華納兄弟急押後蝙蝠俠至2022年上映

即市財經 12:33 2020/10/06

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華納宣布押後《蝙蝠俠》上映日期至2022年，圖為新《蝙蝠俠》主角Robert Pattinson

早前連鎖影院Cineworld於周一（5日）宣佈，將於本周關閉在英美的戲院業務，華納兄弟娛樂公司也緊急更改其電影上映時間表。在新的時間表中，原定於2021年10月上映的《蝙蝠俠》將延遲至2022年3月4日上映，而原定於2022年3月上映的《Minecraft》和《黑亞當》則沒有提供確實上映時間。

Cineworld 解釋，由於今年電影票房失收，以及《黑寡婦》、《神奇女俠1984》 、《007：生死有時》 等大熱電影紛紛延後上映，在美國的Regal 院線和英國Cineworld和Picturehouse院線在2021年之前都不會營業。

在星期一Cineworld傳出關閉旗下連鎖影院和華納兄弟更改電影上映時間表後，美國戲院股昨天股價急劇下跌。AMC （NYSE﹕AMC） 跌11.18%，Cinemark （CNK﹕NYSE） 跌超過17%，Marcus Corp （NYSE﹕MCS） 跌6.2%。

 

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編輯﹕賴奕羚

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