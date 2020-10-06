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【特朗普確診】拜登：如專家稱安全 願赴第2場總統辯論

環球政治 12:18 2020/10/06

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拜登表示如專家確認安全，他願意出席第二場美國總統大選辯論，與特朗普正面交鋒。

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普確診新冠肺炎，但特朗普團隊堅持如期舉行總統競選辯論。美國民主黨總統候選人拜登表示，只要專家確認安全，他願意親身出席第二場總統大選辯論，與特朗普正面交鋒。

「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮 【下一頁】

白宮女發言人麥克納尼及2助手中招 【下一頁】

第二場電視辯論將於下周四（15日）在佛羅里達州邁阿密舉行，由美國C-SPAN主持人斯庫利（Steve Scully）主持辯論。

特朗普（Donald Trump）留醫3晚後，周一出院返回白宮。特朗普私人律師兼選舉辯論顧問朱利亞尼（Rudy Giuliani）表示，他認為特朗普屆時將處於良好健康狀態，目前看不到他不會出席辯論的任何原因，更指沒有理由拖延辯論。

特朗普懶理公僕安危 特勤人員染疫高危 【下一頁】

特朗普稱或已免疫 惟醫生指未完全脫離困境 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一（5日）表示，應以謹慎態度來處理總統辯論的問題。拜登表示自己願意聽取專家的意見，如專家指出按計劃於下周四舉行辯論仍然安全，他認為如期辯論也沒有問題（that’s fine.）。

拜登的副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）出席訪問時也表示，是否參與辯論將取決於多項因素，特朗普的健康應為優先（First and foremost, President Trump’s health.）。

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責任編輯：鄭錦玲

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