【特朗普確診】拜登：如專家稱安全 願赴第2場總統辯論

▲ 拜登表示如專家確認安全，他願意出席第二場美國總統大選辯論，與特朗普正面交鋒。

美國總統大選11月3日舉行，美國總統特朗普確診新冠肺炎，但特朗普團隊堅持如期舉行總統競選辯論。美國民主黨總統候選人拜登表示，只要專家確認安全，他願意親身出席第二場總統大選辯論，與特朗普正面交鋒。

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第二場電視辯論將於下周四（15日）在佛羅里達州邁阿密舉行，由美國C-SPAN主持人斯庫利（Steve Scully）主持辯論。

特朗普（Donald Trump）留醫3晚後，周一出院返回白宮。特朗普私人律師兼選舉辯論顧問朱利亞尼（Rudy Giuliani）表示，他認為特朗普屆時將處於良好健康狀態，目前看不到他不會出席辯論的任何原因，更指沒有理由拖延辯論。

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拜登（Joe Biden）周一（5日）表示，應以謹慎態度來處理總統辯論的問題。拜登表示自己願意聽取專家的意見，如專家指出按計劃於下周四舉行辯論仍然安全，他認為如期辯論也沒有問題（that’s fine.）。

拜登的副競選經理貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）出席訪問時也表示，是否參與辯論將取決於多項因素，特朗普的健康應為優先（First and foremost, President Trump’s health.）。

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責任編輯：鄭錦玲