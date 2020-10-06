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【新冠疫情】世衛料全球或有一成人口染疫　超過官方數字20倍

環球政經 16:32 2020/10/06

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新冠疫情全球持續，本周一（5日）世界衛生組織（WHO）表示，全球約十分之一的人可能已經感染新冠病毒，是目前確診病例的20倍以上，世衛警告稱今後將面臨艱難時期。

【泰國疫情】又多一位！ 前總理他信確診肺炎病毒【 下一頁 】

【美國疫情】自3月份起 近2萬名亞馬遜前線員工確診肺炎【 下一頁 

根據約翰斯·霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）疫情追蹤數據，目前全球累計超過3,500萬人感染。但世衛緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）估計，以全球有76億人計算，現時可能有多達7.6億人感染病毒，即每10人中就有1人感染。

瑞安表示，目前全球各地疫情狀況有差異，東南亞確診個案量激增，歐洲和地中海東部地區近期死亡個案上升，而非洲和西太平洋地區現時情況則更為樂觀。

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編輯：李勝男

東南亞 太平洋 地中海 非洲 歐洲 大學 人口 世界衞生組織 疫情

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