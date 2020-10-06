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【國泰裁員】高盛估算國泰重組方案削約3000職位　分拆Asia Miles市值多少？

即市財經 12:05 2020/10/06

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高盛估算國泰重組方案或削約3000職位，並料Asia Miles市值逾200億元

國泰航空 （00293） 本季交代未來營運模式和規模，國泰內部員工周末流傳公司最快本周公布裁員，國泰航空昨向員工澄清，目前尚未有確實重組公布日期或方案細節。國泰自宣布國泰航空、國泰港龍航空不申領「保就業」計劃後，外界已料公司勢將裁員，高盛最新發表研究報告，分析國泰重組的可行方案，認為國泰裁員幅度與區內主營國際航綫的新加坡航空相若。以高盛估計國泰削員15%計，國泰裁員幅度或達3000人。

圖解國泰困境

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高盛報告以澳洲航空（Qantas）、美國航空公司的重組為參考，估計國泰可從機隊規劃、成本節省和分拆資產三大方向重組未來發展。值得注意，國泰今年資本重組時，高盛出任港府的外部財務顧問。

國泰重組來龍去脈，資本重組難如登月，詳情可見【下一頁】

高盛分析，國泰會加快退役機齡較高的波音777-300、空中巴士A321-200客機，相關機型平均機齡達18.7年和17.6年，若全數退役，料會產生約7.91億元減值，僅佔公司股本價值約1.4%，可減少17%過剩客運運力。

至於外界較關心的人手安排，高盛的基本假設是，國泰、新加坡航空客運量衝擊相若，國泰也會套用類似新加坡航空裁員幅度。星航早前獲新加坡政府大舉注資，惟仍宣布削減4300個職位，相當於員工人數兩成。

高盛估計國泰會減少約15%職位。以未申請第二輪保就業的國泰航空、國泰港龍航空計，兩家航空公司在香港約有2萬名職員，削員15%將涉及3000個本地職位。

國泰內部通訊告誡員工「勿屈服於傳言」，詳情可見【下一頁】

潛在資產分拆　Asia Miles 或相當於國泰2/3市值

高盛續指，雖然國泰未有公布有意分拆資產，但認為國泰有多項航空以外業務，可成為釋放價值的選項，當中最值錢料為「亞洲萬里通（Asia Miles）」的會員計劃。

高盛以美國航空公布旗下會員計劃估值達195億至315億美元，以類似估值計算，亞洲萬里通估值將達18億至29億美元，折合140億至226億港元。國泰最新市值約345億港元，換言之亞洲萬里通估值最高已接近國泰3分之2市值。

高盛指，國泰其他可售資產尚有工程、貨運站、機場服務、餐飲洗衣和航空公司持股等。

高盛雖然調高國泰每股盈利預測，微升目標價0.05元至5.05元，但維持賣出評級。

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：麥德銘

香港股票 裁員 國泰航空（00293） 保就業 新加坡航空 港龍航空 國泰航空 亞洲萬里通
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