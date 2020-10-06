【疫市營商】生產力局大型採購會下周開鑼　一覽八大機構採購需求

本地大型採購會「生產力局Sourcing Fair 2020」將於下周舉行，將會展示本地8大科創機構的採購需求，包括大數據、人工智能及5G等。同時設有免費網上研討會及業務配對服務，助中小企開拓商機。

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「生產力局Sourcing Fair 2020」將於10月13日（周二）舉行，活動由香港生產力促進局（生產力局）主辦，並有8大科創機構支持，包括汽車科技研發中心、香港應用科技研究院、數碼港、機電工程署、香港紡織及成衣研發中心、香港科技園公司、物流及供應鏈多元技術研發中心，以及納米及先進材料研發院。

活動將會以線上形式舉辦， 展示生產力局及支持機構對五大應用範疇的採購需求，包括大數據、人工智能、5G、物聯網、機械人技術、先進材料與機械和數碼轉型。支持機構代表將聯同生產力局專家在不同技術主題的網絡研討會上，分享有關世界各地現時至未來的科技發展趨勢。

同場亦設有一對一的業務配對服務，即時回應企業查詢。潛在供應商可進一步了解本地市場最新的科技發展，以及獲取生產力局及其他支持機構的採購需求，務求促成更多交易和合作。

更多活動詳情及登記方法，請按此。（https://www.hkpc.org/zh-HK/sourcing-fair2020）

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責任編輯：葉泳珊