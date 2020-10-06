  • 26°C
香港時間 : 20201007日 (三) 14:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普確診】回顧歷史數據　總統健康問題如何影響股市？

環球政經 20:00 2020/10/06

分享：

美國總統特朗普（Donald）上周確診新冠肺炎，住院就醫三日後，於當地時間本周一(5日)出院回到白宮。消息傳出後，美股周一強勁反彈，道指升逾460點。不過特朗普病情尚未完全穩定，會否再次刺激金融市場？

從歷史數據來看，歷年來美國總統的健康問題對股市威脅甚微。外國投資研究機構CFRA Research周一在報告中指出，在過去的 101年 中，投資者往往很快就能走出美國總統重病和死亡的打擊。

【美股分析】不懂揀股有何選擇　三類新經濟ETF尋寶（上）【 下一頁

【美股分析】不懂揀股有何選擇　三類新經濟ETF尋寶（下）【 下一頁

CFRA首席投資策略師Sam Stovall舉例指出，美國第 29 任總統哈定 (Warren Harding)、第 32 任總統羅斯福 (Franklin Roosevelt) 及第 35 任總統甘迺迪 (John Kennedy) 逝世，以及其他總統出現意外消息，道指在短短幾日內跌幅不超過3%（見下圖）

Stovall還指，至今只有第 34 任總統艾森豪威爾 (Dwight Eisenhower) 在 1955 年心臟病發作，並於 1956 年被診斷出克隆氏症 (Crohn's disease)時，道指才出現數月內累計跌逾5%的情況（見下表）

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外現時處於大選前最後一個月，特朗普的競爭對手拜登（Joe Biden）在民調中更為領先，因此特朗普能夠連任尚成疑問，亦難看到特朗普的健康狀況會否對競選造成實質性的影響。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

經濟 健康問題 新經濟 白宮 新冠肺炎 美股 特朗普 拜登 金融 道瓊斯工業平均指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力
【大行報告】大圍站「柏傲莊」開價在即　里昂：定價或有壓力
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【買樓理財】三年前買屯門「細價樓」上車　今成功沽貨賺錢「樓換樓」
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【網民熱話】月入6萬元是甚麼概念？　網民：證明你有資格負債供樓
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清
【iBond 2020】新iBond認購期10月23日至11月5日　申請方法、年期、保證回報、派息機制一文睇清