【特朗普確診】回顧歷史數據　總統健康問題如何影響股市？

美國總統特朗普（Donald）上周確診新冠肺炎，住院就醫三日後，於當地時間本周一(5日)出院回到白宮。消息傳出後，美股周一強勁反彈，道指升逾460點。不過特朗普病情尚未完全穩定，會否再次刺激金融市場？

從歷史數據來看，歷年來美國總統的健康問題對股市威脅甚微。外國投資研究機構CFRA Research周一在報告中指出，在過去的 101年 中，投資者往往很快就能走出美國總統重病和死亡的打擊。

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CFRA首席投資策略師Sam Stovall舉例指出，美國第 29 任總統哈定 (Warren Harding)、第 32 任總統羅斯福 (Franklin Roosevelt) 及第 35 任總統甘迺迪 (John Kennedy) 逝世，以及其他總統出現意外消息，道指在短短幾日內跌幅不超過3%（見下圖）。

Stovall還指，至今只有第 34 任總統艾森豪威爾 (Dwight Eisenhower) 在 1955 年心臟病發作，並於 1956 年被診斷出克隆氏症 (Crohn's disease)時，道指才出現數月內累計跌逾5%的情況（見下表）。

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另外現時處於大選前最後一個月，特朗普的競爭對手拜登（Joe Biden）在民調中更為領先，因此特朗普能夠連任尚成疑問，亦難看到特朗普的健康狀況會否對競選造成實質性的影響。

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編輯：李勝男