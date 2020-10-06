【螞蟻IPO】第4家螞蟻集團A股IPO零售基金售罄　僅餘一家未足額

▲ 匯添富螞蟻A股IPO戰略配基金售罄

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市在即，繼易方達、鵬華及中歐之後，再有螞蟻A股IPO戰略配基金售罄。內媒引述消息人士指出，規模達120億元（人民幣，下同）的匯添富創新未來18個月封閉混合基金，於國慶假期期間已提前結束認購，期間錄得超過300萬人申請。

據早前報道，螞蟻集團在Ａ股共設有５家戰略配售基金，分別為易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司新基金，封閉期18個月，計劃戰略配售10%的螞蟻集團新股，總募集規模600億元。

最新報道稱，雖然近期零售基金認購熱潮回落，但螞蟻戰略配售基金仍然受到追捧，易方達、鵬華、中歐和匯添富的18個月封閉期基金均分別成功募集120億元。除去螞蟻戰配基金，9月市場上剩下的55隻新基金，平均每隻規模均未超過30億元。

有業內人士分析，互聯網銷售成為線下銷售模式的重要補充，令基金銷售即使在假期也可快速完成交易。

另外，內地媒體報道，全球多家主權財富基金計劃參與螞蟻集團A股IPO，目前阿布扎比投資局（ADIA）、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大養老基金投資公司（CPPIB）等已明確表達參與螞蟻集團A股戰略配售的意向。ADIA、GIC分別為全球排名第三、第六的主權基金，目前資產管理規模分別為5800億美元、4530億美元。

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編輯：謝智聰