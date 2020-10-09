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【螞蟻上市】螞蟻集團A股IPO零售基金全數售罄　逾1000萬股民認購（第二版）

即市財經 14:51 2020/10/09

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螞蟻集團A股IPO零售基金全數售罄　逾1000萬股民認購

螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市在即，繼易方達、鵬華、中歐、匯添富之後，僅餘的螞蟻集團A股IPO戰略配售基金「華夏創新未來18個月封閉混合」也告售罄，內地傳媒指，5家螞蟻集團A股IPO戰略配售基金共獲1000萬內地投資者認購，以相關基金總規模600億元（人民幣，下同）計，每人平均認購額不足6000元。

據早前報道，螞蟻集團在A股共設有5家戰略配售基金，分別為易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐五家基金公司新基金，封閉期18個月，計劃戰略配售10%的螞蟻集團新股，每家基金的規模各120億元，入場費僅1元人民幣。

螞蟻集團上市步伐滬快港慢　避開美國大選亂市僅餘一周機會，詳情可見【下一頁】

晨星：美國「封殺」螞蟻無阻投資者興趣，詳情可見【下一頁】

最新報道稱，雖然近期零售基金認購熱潮回落，但螞蟻戰略配售基金仍然受到追捧。除去螞蟻戰配基金，9月市場上剩下的55隻新基金，平均每隻規模均未超過30億元。

螞蟻集團A股戰略配售基金全數售罄

有業內人士分析，互聯網銷售成為線下銷售模式的重要補充，令基金銷售即使在假期也可快速完成交易。

另外，內地媒體報道，全球多家主權財富基金計劃參與螞蟻集團A股IPO，目前阿布扎比投資局（ADIA）、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大養老基金投資公司（CPPIB）等已明確表達參與螞蟻集團A股戰略配售的意向。ADIA、GIC分別為全球排名第三、第六的主權基金，目前資產管理規模分別為5800億美元、4530億美元。

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（第二版更新華夏基金認購情況）

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編輯：謝智聰

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