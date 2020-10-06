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【樓市現象】買家趁業主仲有價講入市購特色單位 曼克頓山連平台特色戶減價6% 1000萬易手

股樓投資 18:12 2020/10/06

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特色單位供應較少，一般造價較高，不過疫市下，市場放售的特色單位二手位放盤有所增加，部份業主更具議價空間，近日市場也連錄買家入市特色單位個案。其中美孚曼克頓山錄得連平台特色單位成交，單位減幅逾6%。
 

【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程，了解按【下一頁


美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，曼克頓山3座低層連平台戶，實用面積512平方呎，連172呎入契平台花園，屬2房間隔，望內街景，環境清靜，近日以1,000萬元易手，據悉較原叫價1,068萬元，調減68萬，折合實用呎價約19,531元。資料顯示，原業主於2008年12月以350萬元購入，是次轉手帳面獲利650萬元，單位升值約186%。

【投資者甩貨】投資者趁市旺紛紛出貨 維港頌業主苦等SSD鬆綁即沽 慘蝕273萬離場 ，了解按【下一頁


將軍澳都會駅也錄平台特色戶成交，中原地產分行經理朱家安表示，都會駅本月暫錄2宗成交，平均實用呎價15,920元。分行最新促成屋苑2座低層一伙平台特色戶成交，單位實用面積590平方呎，採三房套房間隔，望開揚園景，擁327呎平台，最初叫價1,000萬元，現降價20萬元，以980萬元易手，折合實用呎價16,610元。


朱家安指，新買家為同區換樓客，鍾情單位擁偌大平台，議價後即拍板入市。據悉，原業主於2005年9月以435萬元購入單位，持貨15年，現轉手賬面獲利545萬元離場，單位升值逾1.2倍 。

中原地產高級資深分區營業經理鄭永馨表示，分行最新成功促成維港灣本月首宗成交，單位為7座高層C室，實用面積949平方呎，採三房套房間隔，設落地玻璃，屬屋苑特色戶，擁優質煙花海景，現以2,100萬元成交，折合實用呎價22,129元。

【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓，了解按【下一頁


鄭永馨指，新買家為外區換樓客，對上址景觀一見傾心，感造價合理，即拍板入市。據了解，原業主於1999年以715.3萬元一手買入單位，持貨21年，現沽貨帳面獲利1384.7萬元離場，單位期內升值1.9倍。

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記者：陳詠妍
放盤 都會駅 維港灣 曼克頓山

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