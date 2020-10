【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 指大家須學習與病毒共處

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎,但留醫短短3日後,特朗普周一已返回白宮。特朗普出院後,再次於社交平台Twitter活躍起來,繼周一發布兩段影片後,周二再出帖文,指大家要學習與病毒共處。

特朗普表示,

「流感的季節快要到來,而每年有很多人,有時超過10萬人,在有疫苗的情況下死於流感。但我們會否因此封鎖國家?不會,因為大家已學會與流感病毒共處,正如大家都要學習與新冠病毒共處,遑論新冠病毒在大多數人口中,致命性遠低得多。」

(Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!)