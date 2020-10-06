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【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 指大家須學習與病毒共處

環球政治 22:11 2020/10/06

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【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 惟醫生指未完全脫離困境

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，但留醫短短3日後，特朗普周一已返回白宮。特朗普出院後，再次於社交平台Twitter活躍起來，繼周一發布兩段影片後，周二再出帖文，指大家要學習與病毒共處。

特朗普表示，

「流感的季節快要到來，而每年有很多人，有時超過10萬人，在有疫苗的情況下死於流感。但我們會否因此封鎖國家？不會，因為大家已學會與流感病毒共處，正如大家都要學習與新冠病毒共處，遑論新冠病毒在大多數人口中，致命性遠低得多。」

（Flu season is coming up！ Many people every year， sometimes over 100,000， and despite the Vaccine， die from the Flu. Are we going to close down our Country？ No， we have learned to live with it， just like we are learning to live with Covid， in most populations far less lethal！！！）

特朗普懶理公僕安危 願為總統檔子彈的人無奈  【下一頁】

「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮 【下一頁】

特朗普周一傍晚出院返回白宮後，在Twitter先後上傳兩條影片。一條影片為他乘坐直升機返回白宮的片段，另一條則是一段近一分半鐘的講話。

特朗普在片段中指：

「你們會擊敗它（新冠病毒）。我們有最好的醫療設備，我們有最好的藥物，全都是最近研發的。」

（You're going to beat it [coronavirus]. We have the best medical equipment， we have the best medicines， all developed recently.）

特朗普又再呼籲民眾，不要畏懼新冠病毒，不應讓新冠肺炎主宰其生活。

另外，對於自己的情況，特朗普指自己現時情況已好轉，更表示自己可能已經免疫。特朗普又指，自己需要站在前線領導工作，稱知道會有危險，但他身為美國人的領袖，就有需要這樣做。

白宮女發言人麥肯内尼及2助手中招 【下一頁】

特朗普侄女踢爆：「他視疾病為不可原諒的軟弱」  【下一頁】

特朗普主診醫生康利（Sean P. Conley）早前表示，特朗普逾72小時無發燒，血氧濃度包括動態飽和情況、呼吸情況均正常。

康利又指，特朗普仍未完全脫離險境，但團隊認為根據評估及特朗普的臨床狀況，都證明特朗普能夠安全返回白宮，團隊讓特朗普在白宮得到全天候的世界級醫療照顧。

責任編輯：林嘉莉

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