▲ 【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 惟醫生指未完全脫離困境

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，特朗普周一出院返回白宮。特朗普拍片指，自己情況已好轉，特朗普更稱可能已免疫。不過，特朗普主診醫生此前表示，特朗普未康復及未完全脫離困境。

特朗普回到白宮後，在社交平台Twitter先後上傳兩條影片。一條影片為他乘坐直升機返回白宮的片段，另一條則是一段近一分半鐘的講話。

特朗普懶理公僕安危 願為總統檔子彈的人無奈 【下一頁】

「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮 【下一頁】

特朗普在片段中指：

「你們會擊敗它（新冠病毒）。我們有最好的醫療設備，我們有最好的藥物，全都是最近研發的。」 （You're going to beat it [coronavirus]. We have the best medical equipment, we have the best medicines, all developed recently.）

特朗普又再呼籲民眾，不要畏懼新冠病毒，不應讓新冠肺炎主宰其生活。

另外，對於自己的情況，特朗普指自己現時情況已好轉，更表示自己可能已經免疫。特朗普又指，自己需要站在前線領導工作，稱知道會有危險，但他身為美國人的領袖，就有需要這樣做。

白宮女發言人麥肯内尼及2助手中招 【下一頁】

特朗普侄女踢爆：「他視疾病為不可原諒的軟弱」 【下一頁】

特朗普主診醫生康利（Sean P. Conley）早前表示，特朗普逾72小時無發燒，血氧濃度包括動態飽和情況、呼吸情況均正常。

康利又指，特朗普仍未完全脫離險境，但團隊認為根據評估及特朗普的臨床狀況，都證明特朗普能夠安全返回白宮，團隊讓特朗普在白宮得到全天候的世界級醫療照顧。

責任編輯：林嘉莉