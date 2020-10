【特朗普確診】特朗普稱或已免疫 惟醫生指未完全脫離困境

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎,特朗普周一出院返回白宮。特朗普拍片指,自己情況已好轉,特朗普更稱可能已免疫。不過,特朗普主診醫生此前表示,特朗普未康復及未完全脫離困境。

特朗普回到白宮後,在社交平台Twitter先後上傳兩條影片。一條影片為他乘坐直升機返回白宮的片段,另一條則是一段近一分半鐘的講話。

特朗普在片段中指:

「你們會擊敗它(新冠病毒)。我們有最好的醫療設備,我們有最好的藥物,全都是最近研發的。」

(You're going to beat it [coronavirus]. We have the best medical equipment, we have the best medicines, all developed recently.)