  • 27°C
香港時間 : 20201006日 (二) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來　擬透過SPAC借殼美股上市　

即市財經 11:39 2020/10/06

分享：

法拉第未來擬透過SPAC借殼上市。

路透報道，樂視創辦人賈躍亭一手創立的電動跑車品牌法拉第未來（Faraday Future）擬透過與SPAC（special-purchase acquisition company）的反向併購，借殼上市。行政總裁畢福康（Carsten Breitfeld）周一（5日）表示，正努力達成協議，希望短期內宣布消息，他拒絕透露潛在收購對象及具體上市日期，並重申賈躍亭不再持有公司股份。

SPAC為殼公司，通過首次公開發行（IPO）集資購買營運實體，整個交易用時2年。

寶馬(BMW)前高層畢福康去年9月獲加入法拉第未來，出任行政總裁。畢福康表示，法拉第未來將在獲得資金9個月後，交付首款電動豪華SUV FF 91，在達成協議12個月後投入量產。公司希望集資8億至8.5億美元的資金，以推出FF 91。

畢福康：賈躍亭持股是公司引入新投資者的最大障礙

法拉第未來曾是受投資市場追捧的電動車初創公司，公司耗盡20億美元現金，其創始人賈躍亭今年6月完成個人破產申請。

畢福康稱，賈躍亭不再持有公司股份，公司超過半數股份由高層和員工持有，更坦言賈躍亭持股對引入其他投資者造成阻礙（major blocking point）。

相關文章：

賈躍亭：個人破產重組程序完成　債權人信托預留不超過10%補償樂視股民（第二版）

【挑戰Tesla？】法拉第未來FF91再傳年底開賣 售價156萬港元

 

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳華

股票 美股 集資 收購 IPO 電動車

上一篇文章

【環球經濟】中物聯﹕全球製造業PMI 52.9　保持恢復趨勢

下一篇文章

【內地樓市】北京過半新盤減價促銷　發展商加快賣樓滿足三條紅綫？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘