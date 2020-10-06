【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來　擬透過SPAC借殼美股上市　

▲ 法拉第未來擬透過SPAC借殼上市。

路透報道，樂視創辦人賈躍亭一手創立的電動跑車品牌法拉第未來（Faraday Future）擬透過與SPAC（special-purchase acquisition company）的反向併購，借殼上市。行政總裁畢福康（Carsten Breitfeld）周一（5日）表示，正努力達成協議，希望短期內宣布消息，他拒絕透露潛在收購對象及具體上市日期，並重申賈躍亭不再持有公司股份。

SPAC為殼公司，通過首次公開發行（IPO）集資購買營運實體，整個交易用時2年。

寶馬(BMW)前高層畢福康去年9月獲加入法拉第未來，出任行政總裁。畢福康表示，法拉第未來將在獲得資金9個月後，交付首款電動豪華SUV FF 91，在達成協議12個月後投入量產。公司希望集資8億至8.5億美元的資金，以推出FF 91。

畢福康：賈躍亭持股是公司引入新投資者的最大障礙

法拉第未來曾是受投資市場追捧的電動車初創公司，公司耗盡20億美元現金，其創始人賈躍亭今年6月完成個人破產申請。

畢福康稱，賈躍亭不再持有公司股份，公司超過半數股份由高層和員工持有，更坦言賈躍亭持股對引入其他投資者造成阻礙（major blocking point）。

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編輯：陳華