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【網民熱話】抖音送禮欠近百萬元巨債　網民：現在要賣樓還債！

環球政經 12:17 2020/10/06

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短影音平台「抖音」（TikToK）遭美國封殺，事件仍未有定案之際，有人則因為抖音引起了家庭的風波。有網民出帖，指友人的丈夫愛看抖音，後來收到銀行的月結單才發現丈夫透過WeChat Pay送禮給抖音的主播。數月時間下來，共欠下接近百萬元，現時二人需要賣樓還債，更影響到兩人的小孩。出帖者想知道他人身邊有沒有類似的事件。

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帖文一出，不少網民表示驚訝，不禁指是第一次聽到類似事件，也有人指難以相信。有人留言指：「佢老公應該都是那類：落街買豉油，都會買咗層樓的人。」有網民更直言：「世上應該無咁蠢的人掛。」但有網民則回應指，從未聽過類似事件，但都會相信，因為相信有人真的如此可笑。

有網民認為，欠債者是有物業的成年人，反問：「一位成年人認為睇抖音重要過層樓唔比咩？」籲出帖者不要理會太多。出帖者回應表示，同意網民所言，兩人都是成年人，只是友人因此事影響小孩而感到十分傷心。

有抖音用戶表示，抖音有好多打假測評，建議出帖者的友人丈夫應多看這類，「唔好掛住睇靚女。」

 

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責任編輯：楊子瑩

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