  • 27°C
香港時間 : 20201006日 (二) 12:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普確診】特朗普已返回白宮　呼籲群眾別被病毒主宰

環球政經 11:27 2020/10/06

分享：

上周確診新型肺炎的美國總統特朗普（Donald Trump），在經過連日來的治療後，於周一（5日）晚上離開馬里蘭州軍方醫療中心，並乘坐專用直升機返回白宮，繼續接受治療。

白容群組擴大，又有多一人確診...【下一頁

特朗普抵達白宮後，便於Twitter發布講話影片，說在醫療中心期間對病毒認識更多，又呼籲別讓病毒主宰你，不要感到害怕，美國有最好的醫療設備和藥物，疫苗很快會推出。

他又形容，其實早在２天前就能出院，自身感覺比20年前還要好，可能已經免疫。他又強調，任何一位領導人都會像他一樣站出來領導國家。

特朗普的競選團隊表示，特朗普將會按原定計劃，於10月15日參加於佛羅里達州邁阿密舉行的第二場辯論，另外周三（6日）舉行的副總統辯論中，將會增設塑膠玻璃將彭斯（Mike Pence）及民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）隔開。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

治療 特朗普 彭斯 賀錦麗 民主黨 馬里蘭 佛羅里達 美國 Twitter 白宮

上一篇文章

【疫後經濟】加大力度提振經濟　IMF呼籲各國增公共投資創就業

下一篇文章

【特朗普確診】感染群組擴大　白宮發言人麥克納尼確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【筍盤推介】 港鐵站上蓋藍籌屋苑 一落樓就係商場 3房筍盤叫價較市價平11%
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【財務自由】日本老股民買入900隻股票 單靠股東福利過活逾30年
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【網民熱話】只有150萬現金 沒有物業、其他資產 該如何渡過餘生？
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？
【環球樓巿】瑞銀數據顯示7個城巿房地產現泡沫 香港有份排第幾？