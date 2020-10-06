【特朗普確診】特朗普已返回白宮　呼籲群眾別被病毒主宰

上周確診新型肺炎的美國總統特朗普（Donald Trump），在經過連日來的治療後，於周一（5日）晚上離開馬里蘭州軍方醫療中心，並乘坐專用直升機返回白宮，繼續接受治療。

白容群組擴大，又有多一人確診...【下一頁】

特朗普抵達白宮後，便於Twitter發布講話影片，說在醫療中心期間對病毒認識更多，又呼籲別讓病毒主宰你，不要感到害怕，美國有最好的醫療設備和藥物，疫苗很快會推出。

他又形容，其實早在２天前就能出院，自身感覺比20年前還要好，可能已經免疫。他又強調，任何一位領導人都會像他一樣站出來領導國家。

特朗普的競選團隊表示，特朗普將會按原定計劃，於10月15日參加於佛羅里達州邁阿密舉行的第二場辯論，另外周三（6日）舉行的副總統辯論中，將會增設塑膠玻璃將彭斯（Mike Pence）及民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）隔開。

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