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【特朗普確診】特朗普懶理公僕安危 特勤人員染疫高危

環球社會熱點 11:34 2020/10/06

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【特朗普確診】特朗普懶理公僕安危 特勤人員染疫高危

美國總統特朗普確診感染新冠肺炎，住院期間一度坐車離開醫院，向支持者揮手，看似歡欣的一幕，守候特朗普身側的特勤人員卻是有苦說不出。他們被迫因不必要的行程，與特朗普處於同一車箱內密切接觸，被特朗普傳染的機會不低。特朗普不顧慮特勤人員健康的做法，惹來輿論炮轟。

【特朗普確診】「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮【下一頁】

【特朗普確診】白宮女發言人麥克納尼及2助手中招【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周日離開醫院，隔着車窗玻璃向民眾揮手，他的雪佛龍總統座駕，經氣密處理，空氣無法流通，有利病毒在車內流傳，車內至少兩名特勤人員的健康遭受相當大威脅。

曾任特勤局（USSS）主任的巴沙姆（W. Ralph Basham）表示，目知情況屬未知領域，特勤人員工作性質關係，不可能遙距工作或透過Zoom進行，必須留在總統身邊，沒有其他替代方法。

奧巴馬時期的前國土安全部長納波里塔諾（Janet Napolitano）表示，被委派執行保護任務的特勤局人員，願意為保護目標檔子彈，但這與不必要地暴露於危險中是有分別的。她稱特朗普向支持者揮手並非必要，亦不明智，純粹是多餘行為。

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【BNO移民】疫情、脫歐夾擊 研究：英國未來十年GDP可收縮1.7萬億【下一頁】

美國總統史學家克羅斯（Michael Beschloss）表示，對於這群願意為總統犧牲自己生命的人，歷任美國總統幾乎每一位都非常小心地使用這種特權，並心懷尊重之意。

特朗普在twitter發帖文，反擊外界批評，指醫院外的支持者已守候多個小時，甚至數日，以對總統致意，他於是走出去致謝，又稱若他不這樣做，會被傳媒攻擊粗魯。

責任編輯：林建忠

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