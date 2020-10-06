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【Google Pixel】Pixel 5採生物樹脂塗層　鋁金屬機身可無線充電

科技 11:20 2020/10/06

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不少手機廠商都需要在機背用上聚碳酸酯或玻璃物料，不過早前發表的Pixel 5則例外。

智能手機至今已發展多年，但無線充電與金屬外殼至今仍無法並存。不少手機廠商都需要在機背用上聚碳酸酯或玻璃物料，不過早前發表的Pixel 5則例外。據悉，Pixel 5採用鋁金屬機身，不但支援無線充電，同時還能為Pixel Buds真無線藍牙耳機提供反向無線充電，主要就是依靠Google全新的生物樹脂（Bio-Resin）塗層技術。

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有別於其他品牌手機採用玻璃機背， Pixel 5鋁金屬機殼擁有一個物理切口，內部埋藏用於無線充電的線圈，再在鋁金屬外殼塗上一層生物樹脂（Bio-resin）塗層，讓整體更平整並具有一體性。Google表示樹脂非常堅固，也不會讓用戶感受到內部線圈的存在。這個安排可保持機身的堅固度，比起玻璃機背更耐用，而機身厚度只有8.0mm，擁有更多空間容納相對較大的4,080mAh電池。

Pixel 5採用鋁金屬機身，同時兼備無線充電和反向無線充電功能，主要就是依靠Google全新的生物樹脂（Bio-Resin）塗層技術。

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比起玻璃表層，使用100%再生鋁金屬材料的Pixel 5，由邊框到機背一體成形的機身，用戶毋須擔心落地後會出現不美觀的裂痕，不過，實際的耐撞程度則要經進一步測試才能揭曉。Pixel 5雖然是市場唯一採用金屬外殼，卻又能提供無線充電的手機，不過在機殼塗上生物樹脂並非Google首創，以往LG亦曾有採用，暫時未知塗層在長期使用的效果如何，會否因為磨損或其他因素而影響其無線充電能力。

責任編輯：施雯雯

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