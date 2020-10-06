「雙循環」與全球大變局

由於新冠疫情的系統性衝擊，全球體系的長期積弊與短期風險激蕩共振，形成百年未有之大變局。對於中國經濟高品質發展而言，這一變局既是風險，也是機遇。在這一歷史拐點上，「雙循環」料將從兩個層面肩負起化危為機、化變局為新局的戰略職能。

第一，「國強」路徑破舊立新。自改革開放以來，中國積極對接「國際大循環」，在創造「中國增長奇跡」的同時，也客觀上造成了對外部需求和科技轉移的雙重依賴。全球大變局之下，「雙重依賴」已經變為「雙重難題」。其一，在全球經濟深度衰退之際，總需求長期疲弱，疊加全球民粹主義、保護主義漲潮，外需對經濟增長的貢獻料將長趨勢下行。其二，地緣政治博弈向科技領域延伸，大幅削弱了外部技術的可得性。針對上述難題，「雙循環」有望從三個領域逐步發力破解。其一，「以國內大循環為主體」，在需求側啟動國內超大規模市場的消費潛力，持續創造富含層次和深度的需求增量，使中國經濟從外需驅動轉向內生增長。其二，以新一輪科技革命為契機，在供給側用好完備產業體系和數位經濟的優勢，加速推進產業升級與核心技術自主可控，以科技創新內生驅動全要素生產率的提升。其三，以國內供需雙升級為支撐，中國經濟更易於抵禦外部衝擊與經貿博弈，從而更主動、靈活、穩健地嵌入全球體系之中。

第二，「民富」底蘊固本強基。在全球大變局之下，全球經濟正陷入結構性困境之中：疫情對居民的非對稱衝擊導致貧富差距擴大，加劇社會割裂與民粹崛起，進而導致結構性改革停滯，造成經濟循環阻滯和潛力衰減，而這又會進一步擴大貧富差距，開啟新一輪負向循環。面對這一困境，部分經濟體選擇向外發力，試圖通過「以鄰為壑」的方式改善自身處境，但事實上成效甚微。與之不同，中國經濟選擇向內發力，通過自身改革攻堅，暢通國民經濟循環，從根本上規避上述困境。其一，「內循環」的發展推動供給側與需求側的同步升級，在滿足居民美好生活需要的同時，也將創造豐富的就業崗位、創業空間和投資機遇，在供需的循環互動中不斷為居民財富的增長注入源頭活水。其二，打通「內循環」的過程，也是經濟治理現代化的過程，將持續優化國民經濟的重大比例關係、空間布局、收入分配機制和社會保障體系，從而長效化地收窄貧富差距、促進共同富裕。