▲ 【特朗普確診】「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，特朗普留醫3晚後，特朗普周一出院返回白宮。特朗普在Twitter撰文指，自己感覺真的很好。特朗普又呼籲民眾不要畏懼新冠病毒，不應讓新冠肺炎主宰其生活。

特朗普周一步出里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），戴着口罩向現場記者豎拇指，但未有回答記者的提問，僅表示謝謝，就乘坐專車，再轉乘直升機回到白宮。

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在回到白宮後，特朗普他在露台上除掉口罩，又豎拇指，並說道「我感覺良好」。

特朗普較早前在Twitter預告自己出院。特朗普表示：

「我會在今日傍晚6時半離開里德國家軍事醫學中心。感覺真的很好！不要畏懼新冠病毒，不應讓新冠肺炎主宰生活。在特朗普政府下，我們已研發一些真的十分出色的藥物及知識。我現在感覺比我20年前還要好！」

（I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!）

特朗普主診醫生康利（Sean P. Conley）早前表示，特朗普健康情況已符合甚至超過所有醫院的出院標準，他逾72小時無發燒，而且血氧濃度正常，團隊會在白宮提供全天候的醫療照顧。

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責任編輯：林嘉莉