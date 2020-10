▲ 【特朗普確診】「不要畏懼新冠病毒」特朗普出院返回白宮

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎,特朗普留醫3晚後,特朗普周一出院返回白宮。特朗普在Twitter撰文指,自己感覺真的很好。特朗普又呼籲民眾不要畏懼新冠病毒,不應讓新冠肺炎主宰其生活。

特朗普周一步出里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center),戴着口罩向現場記者豎拇指,但未有回答記者的提問,僅表示謝謝,就乘坐專車,再轉乘直升機回到白宮。

在回到白宮後,特朗普他在露台上除掉口罩,又豎拇指,並說道「我感覺良好」。

特朗普較早前在Twitter預告自己出院。特朗普表示:

「我會在今日傍晚6時半離開里德國家軍事醫學中心。感覺真的很好!不要畏懼新冠病毒,不應讓新冠肺炎主宰生活。在特朗普政府下,我們已研發一些真的十分出色的藥物及知識。我現在感覺比我20年前還要好!」

(I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!)

特朗普主診醫生康利(Sean P. Conley)早前表示,特朗普健康情況已符合甚至超過所有醫院的出院標準,他逾72小時無發燒,而且血氧濃度正常,團隊會在白宮提供全天候的醫療照顧。

