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【特朗普確診】感染群組擴大　白宮發言人麥克納尼確診

環球政經 11:07 2020/10/06

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新冠肺炎疫情持績肆虐，繼美國總統特朗普確診後，白宮的感染群組擴大，最新證實受感染的是白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）。

麥克納尼在社交網站Twitter表示，截至上周四（1日）她持續對新冠肺炎檢測呈陰性，惟其在當地周一（5日）早上證實對新型冠狀病毒檢測呈陽性，沒有出現任何病徵。聲明又指白宮醫療部門未有將任何記者、製片人或新聞界人士列為密切接觸者。

白宮醫生承認特朗普服用地塞米松  外界推測病情其實不輕？【下一頁

【美股焦點】美股進入「動盪」十月 本周特朗普健康狀況成焦點【下一頁

她強調，在上星期四的簡報會之前，對特朗普的高級顧問希克斯（Hope Hicks）確診一無所知。她將會展開隔離，但表示在隔離期間會繼續工作。

美國有綫新聞網絡（CNN）另引述兩名白宮消息人士指，麥肯内尼的兩名助手也確診新冠肺炎，包括白宮首席助理新聞秘書吉爾馬丁（Chad Gilmartin）及助理新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）。

 

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責任編輯：楊子瑩

新冠肺炎 白宮 Twitter 美國 特朗普 美股 疫情 新冠肺炎疫情

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【特朗普確診】特朗普已返回白宮　呼籲群眾別被病毒主宰

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