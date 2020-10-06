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【中美角力】擺脫對華依賴　美國加強投資稀土開採

股樓投資 10:45 2020/10/06

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美國極力打壓中國科技企業，以至關鍵技術。而美國也警覺到中國在稀土的主導地位，可能對美國未來構成反制，於是開始加強在稀土礦產開採的投資。

【第四季策略】港股第四季料先跌後彈 建銀籲逢低買入 薦10隻精選股 科技消費為主，詳情請按【見下頁

據《華爾街日報》報道，美國總統特朗普上周簽署一項行政命令，宣布進入全國緊急狀態，並授權使用國防生產法案（Defense Production Act）來加快礦業的開發。

此外，由美國政府資助的美國國際發展金融公司已向總部位於愛爾蘭的TechMet，以2,500萬美元投資其鎳和鈷等電池金屬的生產和回收項目。

【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程，詳情請按【見下頁

據了解，用於電池和電子產品的稀土元素是美國政府認為涉及經濟和國家安全至關重要的35種礦產之一。目前，美國80%稀土元素由中國進口，而在35種礦產之中，有14種美國國內沒有生產。

不過，分析指美國並不能一朝一夕重建稀土的供應鏈，可能須花費數年時間。事實上，美國與澳州在稀土開採和加工已有不少合作，好像去年兩國公司合資興建了稀土分離工廠。

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記者：林衛

稀土 美國 中國 特朗普 經濟

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