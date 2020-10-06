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【特朗普確診】白宮女發言人麥克納尼及2助手中招

環球政治 11:19 2020/10/06

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白宮女發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周一（5日）確診新冠肺炎，其兩名助手也確診。

美國總統特朗普確診新冠肺炎，白宮感染群組持續擴大，再有3名白宮職員確診。白宮女發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）周一（5日）確診新冠肺炎，麥克納尼的兩名助手也同樣確診。

幕僚長匿名對外披露病情差 惹特朗普震怒 【下一頁】

特朗普據報早知染疫 仍上電視受訪 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）報道，麥克納尼原定周一早上現身霍士新聞台的節目，但臨時取消出席。麥克納尼同日下午於社交媒體Twitter證實確診。麥克納尼強調她過往持續檢測都是呈陰性反應，目前確診也未出現新冠肺炎症狀，但仍將展開隔離程序（will begin the quarantine process）。

CNN引述兩名白宮消息人士指，麥克納尼的兩名助手也確診新冠肺炎，包括白宮首席助理新聞秘書吉爾馬丁（Chad Gilmartin）及助理新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）。

侄女踢爆：「他視疾病為不可原諒的軟弱」 曾祖父死於西班牙流感 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）顧問希克斯（Hope Hicks）上周確診後，由於麥克納尼曾與其密切接觸，未有伴隨特朗普出席於新澤西州的籌款活動。

麥克納尼上周四（1日）主持白宮記者會，於會上繼續不佩戴口罩，也未有提及希克斯確診新冠肺炎的消息。麥克納尼周五（2日）前往出席霍士新聞台節目時，曾於白宮車道除下口罩與記者交談，周日（4日）晚也再次不戴口罩和記者交談。

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責任編輯：鄭錦玲

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