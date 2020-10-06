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【中芯國際】中芯國際反彈近一成　恒生科技指數跑贏恒指國指

即市財經 10:33 2020/10/06

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中芯國際超賣反彈，恒生科技指數跑贏恒指國指

中芯國際 （00981） 確認被美國限制供應商出口設備和原材料，周一股價跌近半成後，今日大幅反彈，至上午10時32分，中芯國際最新報18.96元，升9.7%，成交4.64億元。中芯國際港股最新股價較7月高峰累計回落逾5成。

中芯國際反彈後，恒生科技指數今早明顯跑贏恒指、國指，恒生科指現升225點或3.17%，而恒指、國指分別升0.95%和1.12%。中芯國際反彈後，14日相對強弱指數回升至39，擺脫超賣格局。

中芯確認美國限制出口設備及原材料，詳情可看【下一頁】

中芯國際以外，華虹半導體 （01347） 今早也反彈5.2%，暫報29.2元。

高盛分析，美國禁令下，中芯可能導致兩種情景，1）中芯依然可以拓展成熟工藝產能，但先進工藝將受影響；2）成熟工藝、先進工藝均會受影響。高盛指，情景1將導致中芯資本開支大減45%，純利於2020至2028年降15%；情景2將導致資本開支大減90%，盈利下降約50%。

高盛目前維持中芯目標價28.7元。

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【中芯國際】高盛：若中芯的成熟及先進工藝均受影響　盈利將大減五成

【中芯國際】中芯據報囤積半導體生產設備及元件　防範美國封殺

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編輯：麥德銘

香港股票 華虹半導體（01347） 中芯國際（00981） 恒生中國企業指數 恒生指數 恒生科技指數

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