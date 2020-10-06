【新冠疫苗】白宮傳阻止在大選前發佈聯邦新冠疫苗指南　疫苗股盤後下跌

《紐約時報》引述消息報道，有白宮高層官員阻止美國在11月3日美國大選前，發佈關於新冠肺炎疫苗的聯邦指導原則。健康專家憂慮，白宮遲遲未公佈統一使用新冠疫苗的安排，將會削弱公眾對疫苗的信心。

消息傳出後，疫苗股Moderna（美：MRNA）盤後跌超過0.42%，輝瑞製藥（Pfizer，美：PFE）跌約0.1%，其德國合作伙伴BioNTech（Gilead Sciences，美：GILD） 跌超過1%。

香港上市的新冠疫苗股康希諾生物 （06185） 今早最新升1.8%，報171.3元，成交4850萬元。

據報，早在兩週前，美國食品和藥物管理局已經草擬新冠疫苗指南，並遞交予美國行政管理和預算局 尋求批准 ，然而據消息人士透露，該指南一直被白官幕僚長Mark Meadows辦公室扣起。

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編輯﹕賴奕羚