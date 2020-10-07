【新股IPO】卓越商企服務6989今起招股入場費1.08萬 引騰訊京東作基投（第二版）

▲ 卓越商企服務於周三起招股。

卓越商企服務 （06989） 來港上市。據招股文件顯示，卓越商企服務計劃發行3億股，當中10%在港公開發行，集資額27.9億元至32億元。卓越商企服務將於今日（7日）至12日招股，預期19日上市，招股價每股9.3元至10.68元，一手1000股入場費約1.08萬元。

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卓越商企服務執行董事兼總經理郭瑩表示，公司未來將繼續佈局在粵港澳大灣區及長三角地區及其他一線及新一線城市業務。

她又指，公司對未來的市場規模發展有信心，未來將繼續聚焦內地市場。海外市場方面，公司將會繼續關注其趨勢，再作周全的海外發展計劃。

騰訊 （00700） 及京東 （09618） 亦有擔任基投，郭瑩指，騰訊及京東均看好商務物業管理，不過目前未有業務上的合作。

公司引入9名基石投資者，包括騰訊全資附屬公司Tencent Mobility、京東全資附屬公司Gorgeous Tulips、雪湖資本、3W Fund、奧陸資本、東方金融 （03958） 旗下基金GSC Fund 1及Vision Fund 1等，總計認購1.5億美元股份。Tencent Mobility及Gorgeous Tulips分別認購4500萬美元及2000萬美元。

卓越商企服務去年純利按年增42%至1.78億元（人民幣，下同）；公司收入按年增約5成至18.4億元。截至去年12月底，在27個城市擁有308個在管項目，總面積為2350萬平方米，其中總建築面積1140萬平方米的101個項目位於大灣區。

集資所得70%將用於業務擴展；10%用於發展資訊科技系統；5%用於升級設施；5%用於吸引及培育人材；10%用於一般企業用途。

（第二版更新網上會議內容）

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編輯：謝智聰、謝卓榮