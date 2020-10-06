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【新股IPO】卓越商企服務明招股入場1.08萬 引騰訊京東作基投

即市財經 10:07 2020/10/06

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卓越商企服務明日起招股

物管公司卓越商企服務 （06989） 來港上市。招股文件顯示，卓越商企服務明日（7日）至12日招股，預期19日上市，招股價每股9.3元至10.68元，每手1000股，入場費1.08萬元。

卓越商企服務全球發行3億股，當中10%在港公開發行，集資額27.9億元至32億元。公司引入9名基石投資者，包括騰訊 （00700） 全資附屬公司Tencent Mobility、京東 （09618） 全資附屬公司Gorgeous Tulips、雪湖資本、3W Fund、奧陸資本、東方金融 （03958） 旗下基金GSC Fund 1及Vision Fund 1等，總計認購1.5億美元股份。Tencent Mobility及Gorgeous Tulips分別認購4500萬美元及2000萬美元。

卓越商企服務去年純利按年增42%至1.78億元（人民幣，下同）；公司收入按年增約5成至18.4億元。截至去年12月底，在27個城市擁有308個在管項目，總面積為2350萬平方米，其中總建築面積1140萬平方米的101個項目位於大灣區。

集資所得70%將用於業務擴展；10%用於發展資訊科技系統；5%用於升級設施；5%用於吸引及培育人材；10%用於一般企業用途。

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編輯：謝智聰

IPO 香港股票 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618）

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