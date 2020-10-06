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【異動股】派特別息即大升近兩成 高偉電子企穩4元可吸納

股樓投資 11:05 2020/10/06

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傳新iPhone快將面世之際，韓資蘋果手機相模組生產商高偉電子(01415)宣布派發特别股息每股93.2仙。適逢蘋果今傳或推出中國版iphone,高偉今日開市後裂口上升，截至10時30分報4.39元大升18.3%。

【iBond 2020】比iBond更高息 4大低風險收息股逐個捉 詳情請看[下一頁]

【阿里巴巴9988】阿里入股免稅零售商Dufry 於中國成立合資企業  詳情請看[下一頁]

受惠疫情掀起的廠房轉單效應和單價上升，上半年高偉收入大增58.9%至3.08億美元；毛利率提升5.5個百分點至15.9%；盈利大增33.6倍至2,816萬美元。若蘋果落實推出新iphone,據以往經驗，高偉的升浪料維持一段時間。

因此，若高偉成功企穩8月前頂4元，可以吸納炒iPhone概念，目標價可看4.6元，止蝕價定於3.5元。

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撰文 : 李尚毅

高偉電子（01415） 經濟

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