【限聚令維持】4人限聚、強制口罩令再延長一周　陳肇始：周五起許溜冰場隊際運動聚集

▲ 林鄭月娥：現有社交距離措施本周不會放寬

行政長官林鄭月娥於行政會議前會見傳媒時表示，現有限聚令等的社交距離措施周四到期，但因應最新疫情，她認為相關社交距離措施需維持多一段時間。食衛局局長陳肇始表示，未來一星期會大致維持現有限聚令安排，4人限聚令不放寬、強制口罩令不會更改，檢視放寬原有社交距離措施、長假期後的疫情情況。

不過，她表示會微調現有措施，周五起會放寬溜冰場上的隊際運動，可多於4人群組聚集。

陳肇始表示，會繼續推進與內地的健康碼、其他地區旅遊氣泡的工作，當中涉及不少細節，強調推出相關重啟跨境活動的先決條件是疫情穩定。

對於有準新人聯署要求放寬婚禮限聚20人，陳肇始稱，明白相關訴求，但僅稱放寬措施的原則是盡量有序、幅度慢，有限度恢復正式生活。

林鄭月娥：源頭未明確診大增

林鄭月娥稱，疫情未完全消除，過去7日情況要加強警惕，7日間累計有10宗本地個案，較前一周14宗為少，但當中7宗為源頭未明，較前一周僅1宗大幅增加，而部分本地個案涉及酒吧內的活動。

陳肇始最新指，本地確診7日平均數未再下跌，並特別關注酒吧群組。被問及會否再做「全民檢測」社區普及檢測，她表示，18區都有診所提供樣本瓶，並向特定群組如護理院、屠房、司機、街市小販等繼續檢測。

她表示，當局最新累計已查9300次餐飲處所，並向其中47家處所提出法律程序。她警告若第4波疫情大爆發，會再收窄各項防疫措施。

林鄭月娥今日表示，正繼續與相關當局緊密溝通香港、內地澳門人員往來安排，在未完全與內地或澳門建立往來制度下，會先研究容許身處內地的香港人可以豁免14日強制檢疫要求，港府上周已修訂法例，具有法例基礎進行。

相關文章：

【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施 放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：麥德銘