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【限聚令維持】林鄭月娥：現有社交距離措施本周不會放寬

即市財經 09:55 2020/10/06

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林鄭月娥：現有社交距離措施本周不會放寬

行政長官林鄭月娥於行政會議前會見傳媒時表示，現有限聚令等的社交距離措施周四到期，但因應最新疫情，她認為相關社交距離措施需維持多一段時間，不會進一步放寬，食衛局局長會於今日詳細交代。

林鄭月娥稱，疫情未完全消除，過去7日情況要加強警惕，7日間累計有10宗本地個案，較前一周14宗為少，但當中7宗為源頭未明，較前一周僅1宗大幅增加，而部分本地個案涉及酒吧內的活動。

林鄭月娥表示，內地澳門人員往來，會與相關當局緊密溝通，在未完全與內地或澳門建立往來制度下，會先研究容許身處內地的香港人可以豁免14日強制檢疫要求，上周已修訂法例，具有法例基礎進行。

相關文章：

【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成

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編輯：麥德銘

經濟 行政會議 林鄭月娥 限聚令 酒吧

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