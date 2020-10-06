【限聚令維持】林鄭月娥：現有社交距離措施本周不放寬　陳肇始下午2時30分交代

▲ 林鄭月娥：現有社交距離措施本周不會放寬

行政長官林鄭月娥於行政會議前會見傳媒時表示，現有限聚令等的社交距離措施周四到期，但因應最新疫情，她認為相關社交距離措施需維持多一段時間，不會進一步放寬，食衛局局長會於今日詳細交代。

林鄭月娥稱，疫情未完全消除，過去7日情況要加強警惕，7日間累計有10宗本地個案，較前一周14宗為少，但當中7宗為源頭未明，較前一周僅1宗大幅增加，而部分本地個案涉及酒吧內的活動。

政府其後公布，食物及衛生局局長陳肇始下午2時30分將交代疫情的最新情況和社交距離措施。

林鄭月娥今日表示，正繼續與相關當局緊密溝通香港、內地澳門人員往來安排，在未完全與內地或澳門建立往來制度下，會先研究容許身處內地的香港人可以豁免14日強制檢疫要求，港府上周已修訂法例，具有法例基礎進行。

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編輯：麥德銘