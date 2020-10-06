【港股市況】恒生科技指數跑贏升逾3%　中芯國際反彈近一成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統特朗康復進度理想，加上市場憧憬白宮達成新一輪財政刺激方案，美股隔晚造好，道指升465點。恒生指數今早承接美股升勢，大市開報23895點，升127點，港股早段走勢反覆向上。

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即市走勢︰

【10︰32】香港電視 （01137） 升近半成，高見11.4元。港視旗下HKTVmall宣布，推出外賣自取平台功能，並已開始在屯門、元朗、天水圍試業。

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【10︰30】恒生指數觸24000點水平，高見24005點。

【10︰29】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾9%，高見18.92元，為表現最好科指成份股。

【10︰22】恒生科技指數升幅擴大至逾3%，報7321點，升229點或3.2%。

【10︰16】大市升幅擴大至約200點，報23974點，升207點。

【10︰13】港股於24000點關口前爭持，恒生指數升167點，報23935點，今早高見23961點。

【10︰06】恒生科技指數升2.6%或183點，報7275點。

【10︰03】新城悅服務 （01755） 升逾3%，高見21元。新城悅服務公布，公司執行董事戚小明上日（5日）以自有資金在公開市場按平均價每股19.16元，認購合共20萬股股份，總代價約383.2萬元。

【09︰56】中芯國際 （00981） 反彈7%，高見18.64元。中芯國際日前確認美國出口禁令，美國將限制部分美國供應商向中芯供應設備、配件及原材料。

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【09︰50】港股早段反覆向上，恒生指數升161點，報23929點。

【09︰47】重磅藍籌滙豐 （00005） 逆市跌0.8%，低見30.75元；中移動 （00941） 升0.3%；騰訊 （00700） 升0.7%；友邦 （01299） 升0.2%；港交所 （00388） 升1.4%。

【09︰45】恒大汽車 （00708） 升4.5%，高見19.8元。據聯交所權益披露資料顯示，恒大汽車獲副董事長兼執行董事劉永灼於上周二（9月29日）增持85.85萬股，每股平均作價18.9383元，涉1625.85萬元。

【09︰41】汽車股上揚，比亞迪 （01211） 升2%，破頂高見126.6元；吉利 （00175） 升2.9%，高見15.16元；華晨 （01114） 升2.1%，高見7.31元；長汽 （02333） 升4.4%，高見10.34元。

【09︰38】手機設備股造好，瑞聲 （02018） 升2.4%，高見42.6元；舜宇 （02382） 升1.9%，高見119.2元。

【09︰36】高偉電子 （01415） 升逾2成，破頂高見4.62元。高偉電子昨日決定於10月23日名列公司股東名冊的股東，宣派及派付每股普通股93.206仙特別股息。特別股息將於今年11月5日派付。

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【09︰20】恒生指數開報23895點，升127點。阿里巴巴 （09988） 逆市軟，跌0.8%，開報279.8元；騰訊 （00700） 升近0.5%，開527.5元；美團點評 （03690） 升近0.5%，開報247元；小米 （01810） 升1.2%，開報21.05元。

【09︰18】即月期指高開130點，開報23885點。

【08︰46】恒指黑期升約161點，報23867點；道指期貨跌2點，報27993點。

【07︰50】新股嘉和生物 （06998） 每股24元定價，集資淨額26.94億元，1手中籤率3%，香港公開發售超額認購1246.52倍。

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【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報30.94元，跌0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報530.03元，升5.03元或近1%。

【07︰30】道指收報28148點，升465點或1.68%；標指收報3408點，升60點或1.8%；納指收報11332點，升332點。

港股ADR收報23896點，升128點或0.5%。恒指夜期升80點，收報23835點，高水67點，成交11157張。

道指升465點港股ADR升128點 油價升逾5%

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責任編輯︰梁浩碩zx