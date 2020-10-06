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【港股市況】恒生指數升212點未企穩二萬四　科技股領升美團點評升半成（不斷更新）

即市財經 16:10 2020/10/06

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港股市況不斷更新

美國總統特朗普康復進度理想，加上市場憧憬白宮達成新一輪財政刺激方案，美股隔晚造好，道指升465點。恒生指數今早承接美股升勢，大市開報23895點，升127點，港股早段走勢反覆向上，觸24000點水平。恒指收報23980點，升212點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【限聚令】林鄭月娥：現有社交距離措施本周不會放寬

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【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）

【新股IPO】卓越商企服務明招股入場1.08萬 引騰訊京東作基投

即市走勢︰

【16︰10】恒指收報23980點，升212點。科技股領升，美團點評 （03690） 升近半成；中芯國際 （00981） 升7%；高偉電子 （01415） 飈升38%。

【16︰00】恒指U盤前升197點，報23965點。

【15︰34】港股尾市升近180點，報23950點。

【15︰24】科利實業 （01455） 飈升6成，高見0.325元。

【14︰46】高偉電子 （01415） 升幅擴大至3成，破頂高見4.93元。

【14︰41】美團點評 （03690） 午後曾升5%，高見258.4元。美團點評十一前3天跑腿日均訂單量按年增長151%。

【美團股價】美團股價彈近5%　假期訂單倍增

【14︰36】敏華 （01999） 飈升一成，高見11.16元。

【14︰27】港股再試24000點水平，恒指升221點，報23989點。

【14︰08】大市升約200點，報23975點，升208點。

【13︰28】大家樂 （00341） 跌1.1%；大快活 （00052） 跌0.4%；翠華 （01314） 跌1.6%；太興 （06811） 升2.5%。行政長官林鄭月娥表示，現有限聚令等的社交距離措施需維持多一段時間，不會進一步放寬。

【13︰23】高偉電子 （01415） 升幅擴大至25%，破頂高見4.67元，成交2.6億元。

【13︰20】半新股福祿控股 （02101） 今早破底低見6.1元後，反彈一成，高見7.1元。

【13︰14】滙豐 （00005） 午後再度回軟，跌0.3%，於31元水平以下。

【13︰08】圓通速遞 （06123） 升近2成，高見5.5元。

【13︰00】港股午後初段升約180點，報23948點。

【12︰30】恒指黑期於港股中午休市時段升約220點，報23926點。

【12︰00】恒指暫時受制於24000點水平。中午收報23946點，升179點，科指升近3.3%，中午收報7322點。中芯國際 （00981） 反彈逾8%；小米 （01810） 、美團點評 （03690） 分別升逾3%。

【11︰47】滙豐 （00005） 轉升0.3%，報31.1元。

【11︰33】港股中午收市前升近190點，報23955點。

【11︰25】Saas股普遍上揚，中國軟件國際 （00354） 升一成，高見6.08元；微盟集團 （02013） 升7%，高見10.9元；金蝶國際 （00268） 升4.6%，高見21.9元；明源雲 （00909） 升3.1%，高見31.3元。

【11︰01】手機孖寶升幅擴大，瑞聲 （02018） 升半成，高見44元；舜宇 （02382） 升3%，高見119.3元。

【10︰56】大市升幅收窄至約150點，報23919點。

【10︰47】國際油價隔晚升逾5%，中海油 （00883） 升3.5%，高見7.68元；中石油 （00857） 升2.2%，高見2.3元；中石化 （00386） 升2.6%，高見3.2元。

【10︰32】香港電視  （01137） 升近半成，高見11.4元。港視旗下HKTVmall宣布，推出外賣自取平台功能，並已開始在屯門、元朗、天水圍試業。

【HKTVmall】HKTVmall外賣自取平台屯門元朗天水圍試業　香港電視股價升5%

【10︰30】恒生指數觸24000點水平，高見24005點。

【10︰29】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾9%，高見18.92元，為表現最好科指成份股。

【10︰22】恒生科技指數升幅擴大至逾3%，報7321點，升229點或3.2%。

【10︰16】大市升幅擴大至約200點，報23974點，升207點。

【10︰13】港股於24000點關口前爭持，恒生指數升167點，報23935點，今早高見23961點。

【10︰06】恒生科技指數升2.6%或183點，報7275點。

【10︰03】新城悅服務 （01755） 升逾3%，高見21元。新城悅服務公布，公司執行董事戚小明上日（5日）以自有資金在公開市場按平均價每股19.16元，認購合共20萬股股份，總代價約383.2萬元。

【09︰56】中芯國際 （00981） 反彈7%，高見18.64元。中芯國際日前確認美國出口禁令，美國將限制部分美國供應商向中芯供應設備、配件及原材料。

【中芯國際】中芯國際反彈近8%　恒生科技指數跑贏恒指國指

【中芯國際】高盛：若中芯的成熟及先進工藝均受影響　盈利將大減五成

【09︰50】港股早段反覆向上，恒生指數升161點，報23929點。

【09︰47】重磅藍籌滙豐 （00005） 逆市跌0.8%，低見30.75元；中移動 （00941） 升0.3%；騰訊 （00700） 升0.7%；友邦 （01299） 升0.2%；港交所 （00388） 升1.4%。

【09︰45】恒大汽車 （00708） 升4.5%，高見19.8元。據聯交所權益披露資料顯示，恒大汽車獲副董事長兼執行董事劉永灼於上周二（9月29日）增持85.85萬股，每股平均作價18.9383元，涉1625.85萬元。

【09︰41】汽車股上揚，比亞迪 （01211） 升2%，破頂高見126.6元；吉利 （00175） 升2.9%，高見15.16元；華晨 （01114） 升2.1%，高見7.31元；長汽 （02333） 升4.4%，高見10.34元。

【09︰38】手機設備股造好，瑞聲 （02018） 升2.4%，高見42.6元；舜宇 （02382） 升1.9%，高見119.2元。

【09︰36】高偉電子 （01415） 升逾2成，破頂高見4.62元。高偉電子昨日決定於10月23日名列公司股東名冊的股東，宣派及派付每股普通股93.206仙特別股息。特別股息將於今年11月5日派付。

【異動股】高偉電子甫開漲16%　宣派特別息每股93.206仙

【09︰20】恒生指數開報23895點，升127點。阿里巴巴 （09988） 逆市軟，跌0.8%，開報279.8元；騰訊 （00700） 升近0.5%，開527.5元；美團點評 （03690） 升近0.5%，開報247元；小米 （01810） 升1.2%，開報21.05元。

【09︰18】即月期指高開130點，開報23885點。

【08︰46】恒指黑期升約161點，報23867點；道指期貨跌2點，報27993點。

【07︰50】新股嘉和生物  （06998）  每股24元定價，集資淨額26.94億元，1手中籤率3%，香港公開發售超額認購1246.52倍。

【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍　1手中籤率3%（附分配結果）

【新股IPO】嘉和生物招股入場費12121元 引12名基石投資者

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報30.94元，跌0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報530.03元，升5.03元或近1%。

【07︰30】道指收報28148點，升465點或1.68%；標指收報3408點，升60點或1.8%；納指收報11332點，升332點。

港股ADR收報23896點，升128點或0.5%。恒指夜期升80點，收報23835點，高水67點，成交11157張。

道指升465點港股ADR升128點　油價升逾5%

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責任編輯︰梁浩碩zx

香港股票 中國軟件國際（00354） 明源雲（00909） 金蝶國際（00268） 微盟集團（02013） 中芯國際（00981） 恒大汽車（00708） 新城悅服務（01755） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382）

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