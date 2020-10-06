【港股市況】恒指黑期升約161點　道指期貨跌2點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國總統特朗康復進度理想，加上市場憧憬白宮達成新一輪財政刺激方案，道指升465點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約128點，恒指料開報23896點。

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即市走勢︰

【08︰46】恒指黑期升約161點，報23867點；道指期貨跌2點，報27993點。

【07︰50】新股嘉和生物 （06998） 每股24元定價，集資淨額26.94億元，1手中籤率3%，香港公開發售超額認購1246.52倍。

【新股IPO】嘉和生物超額認購1246倍 1手中籤率3%（附分配結果）

【新股IPO】嘉和生物招股入場費12121元 引12名基石投資者

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報30.94元，跌0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報530.03元，升5.03元或近1%。

【07︰30】道指收報28148點，升465點或1.68%；標指收報3408點，升60點或1.8%；納指收報11332點，升332點。

港股ADR收報23896點，升128點或0.5%。恒指夜期升80點，收報23835點，高水67點，成交11157張。

道指升465點港股ADR升128點 油價升逾5%

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責任編輯︰梁浩碩zx