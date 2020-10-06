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【疫情焦點】全球累計逾3575萬確診　美國累計767萬

即市財經 08:29 2020/10/06

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【疫情焦點】全球累計逾3575萬確診　美國累計767萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月6日早上8時15分，全球累計35,750,630宗新冠肺炎確診病例，較上日增加181,145宗。累計1,046,352死亡個案，較上日增加2,536宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 32,532 7,678,374 215,094
意大利 0 327,586 36,002
西班牙 42,031 852,838 32,225
法國 405 664,289 32,317
德國 1,686 304,671 9,616
中國 11 85,482 4,634
香港 0 5,125（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎 全球大流行

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