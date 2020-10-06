▲ 【疫情焦點】全球累計逾3575萬確診 美國累計767萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月6日早上8時15分，全球累計35,750,630宗新冠肺炎確診病例，較上日增加181,145宗。累計1,046,352死亡個案，較上日增加2,536宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 32,532 7,678,374 215,094 意大利 0 327,586 36,002 西班牙 42,031 852,838 32,225 法國 405 664,289 32,317 德國 1,686 304,671 9,616 中國 11 85,482 4,634 香港 0 5,125（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩