【疫情焦點】全球累計逾3575萬確診　美國累計767萬

上一篇文章
【港股市況】恒指黑期升約161點 道指期貨跌2點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月6日早上8時15分，全球累計35,750,630宗新冠肺炎確診病例，較上日增加181,145宗。累計1,046,352死亡個案，較上日增加2,536宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|32,532
|7,678,374
|215,094
|意大利
|0
|327,586
|36,002
|西班牙
|42,031
|852,838
|32,225
|法國
|405
|664,289
|32,317
|德國
|1,686
|304,671
|9,616
|中國
|11
|85,482
|4,634
|香港
|0
|5,125（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】
責任編輯︰梁浩碩