  • 25°C
香港時間 : 20201006日 (二) 07:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指升465點港股ADR升128點　油價升逾5%

即市財經 07:28 2020/10/06

分享：

道指升465點港股ADR升128點　油價升逾5%

道指升465點
美國總統特朗康復進度理想，加上市場憧憬白宮達成新一輪財政策刺激方案，道指收報28148點，升465點或1.68%；標指收報3408點，升60點或1.8%；納指收報11332點，升332點。

港股ADR升128點
港股ADR收報23896點，升128點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報30.94元，跌0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報530.03元，升5.03元或近1%。恒指夜期升80點，收報23835點，高水67點，成交11157張。

油價升逾5%
油價造好，特朗普病情好轉、市場憧憬新刺激措施，再加上挪威罷工將影響產量，油價造好，紐約期油收報39.22美元，升2.17美元或5.9%。布蘭特期油收報41.29美元，升2.02美元或5.1%。

美滙指數跌0.4%
美元避險需求回落，美滙指數跌0.4%，報93.45。歐元兌美元報1.1787；美元兌日圓報105.74。

美國10年期債息報0.78厘。

紐約期金升0.7%
美元回落，加上市場憧憬新一輪刺激措施，金價上升，紐約期金收報1920.1美元，升12.5美元或0.7%。現貨金報1912.67美元。

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指跌131點港股ADR升131點　紐約期金升1%重上1900美元
2020/09/30
道指跌131點港股ADR升131點　紐約期金升1%重上1900美元
金股滙行情 - 道指升410點港股ADR升150點　紐約期金升0.9%
2020/09/29
道指升410點港股ADR升150點　紐約期金升0.9%
金股滙行情 - 道指上周五升358點港股ADR升44點　紐約期金跌0.6%
2020/09/28
道指上周五升358點港股ADR升44點　紐約期金跌0.6%
金股滙行情 - 道指升52點港股ADR升30點　紐約期金回升0.5%
2020/09/25
道指升52點港股ADR升30點　紐約期金回升0.5%
金股滙行情 - 道指跌525點港股ADR跌245點　紐約期金跌2%穿1900美元
2020/09/24
道指跌525點港股ADR跌245點　紐約期金跌2%穿1900美元
美股 ADR 騰訊控股（00700） 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 滙豐控股（00005） 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

【美股市況】特朗普出院 道指收市漲465點　納指升2.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12傳有4款新機型　機價5,062港元起跳　傳13日正式發布【附價目表】
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機　擬提供免息孖展+送股派錢等着數
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【中芯國際】中芯確認美國限制出口設備及原材料　股價曾跌近8%、拖跌恒生科指（第二版）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【恒指黑期】滙豐ADR收市累升3.4%　恒指黑期高水266點（不斷更新）
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
【港元定期存款】3個月港元定存變新戰場　最高息5.2厘
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲
螞蟻集團上市創富 創辦人馬雲白加道豪宅呎價曾冠絕亞洲