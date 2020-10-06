▲ 道指升465點港股ADR升128點 油價升逾5%

道指升465點

美國總統特朗康復進度理想，加上市場憧憬白宮達成新一輪財政策刺激方案，道指收報28148點，升465點或1.68%；標指收報3408點，升60點或1.8%；納指收報11332點，升332點。

港股ADR升128點

港股ADR收報23896點，升128點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報30.94元，跌0.06元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報530.03元，升5.03元或近1%。恒指夜期升80點，收報23835點，高水67點，成交11157張。

油價升逾5%

油價造好，特朗普病情好轉、市場憧憬新刺激措施，再加上挪威罷工將影響產量，油價造好，紐約期油收報39.22美元，升2.17美元或5.9%。布蘭特期油收報41.29美元，升2.02美元或5.1%。

美滙指數跌0.4%

美元避險需求回落，美滙指數跌0.4%，報93.45。歐元兌美元報1.1787；美元兌日圓報105.74。

美國10年期債息報0.78厘。

紐約期金升0.7%

美元回落，加上市場憧憬新一輪刺激措施，金價上升，紐約期金收報1920.1美元，升12.5美元或0.7%。現貨金報1912.67美元。

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責任編輯︰梁浩碩