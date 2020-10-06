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【美股收市】特預告出院在即  道指漲465點 納指彈2.3%

即市財經 04:29 2020/10/06

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美國總統特朗普（Donald Trump）染疫後康復理想，他在社交網表示，將於當地時間周一下午6時半（本港時間周二早上6時半）出院 ; 加上市場憧憬白宮達成新一輪財政策刺激方案，帶動美股尾市升勢擴大，道指重上28000關，納指彈2.3%。

道指收報28148點，升465點或1.68%；標指收報3408點，升60點或1.8%；納指收報11332點，升332點。

市場關注新紓困計劃的談判進展，眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，周一與財長努欽(Steven Mnuchin)通電話一小時，雙方磋商新紓困計劃 ; 雙方計劃交換文件，為周二舉行另一次電話會議做準備，將繼續就方案進行溝通。

特朗普在社交網Twitter發文，稱「現在的感覺比20年前更好」，並呼籲民眾不要害怕新冠病毒，不要讓新冠病毒支配生活 ; 他說在政府帶領下，藥廠已研製出很好的藥物。雖然特朗普身體狀況不斷好轉，但身邊卻愈來愈多親信確診 ;白宮感染群組持續擴大，繼女發言人麥克納尼確診後，同日男首席助理新聞秘書吉爾馬丁（Chad Gilmartin）及女助理新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）亦證實確診。

美元回軟帶動金價做好，加上美國白宮爆出新冠肺炎疫情，令部分資金流入金市，帶動金價上漲，紐約12月期金收報1920.1美元，升0.7%，創自9月18日以來收市新高。美匯指數報93.51，跌0.35%。
 

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【美股市況】特朗普擬周一傍晚出院 道指收市漲465點　納指升2.3%（不斷更新）

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