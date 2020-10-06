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【騰訊700】宅經濟拉動遊戲消費　騰訊旗下手遊居全球遊戲營收榜首兩位

股樓投資 07:48 2020/10/06

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疫情自年初爆發以來，為減少群眾聚集，很多人都選擇留家抗疫以保持社交距離，如此下來，一個人做什麼好呢？打機就成了最普及又熱門的消閒娛樂，亦因此進一步拉動宅經濟。

講到遊戲，騰訊（00700）確實有吸金辦法，而且一直以來很多遊戲都大受歡迎。根據調查機構Sensor Tower發表的研究報告顯示，今年第三季度，騰訊旗下的《王者榮耀》及《PUBG Mobile》繼續成為全球遊戲營收榜中的首兩位。

其中，《王者榮耀》及海外版本《傳說對決》的營收按年升65%，排名全球第一，而《PUBG Mobile》及內地版《和平精英》收入亦按年升28%，屈居第二。

至於排名第三的，則為Niantic推出的《Pokemon GO》，遊戲收入按年升33%。

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記者：張以正

騰訊控股（00700） 香港股票

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