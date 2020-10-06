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【低水換樓之選】呎價比馬鐵沿線屋苑明顯低水 呢個臨海而建屋苑同港鐵站只係3分鐘步程

股樓投資 08:00 2020/10/06

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過去數周買家入市意欲強勁，新盤排隊出擊，新世界發展（00017）大圍站上蓋項目柏傲莊開價在即，成全成焦點，馬鞍山鐵路沿線屋苑最近的交投量也明顯增加。

世紀21奇豐物業助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑9座低層D室剛錄得成交，單位實用面積748平方呎，間隔為3房2廳，座向東南，望樓景。單位放盤2個月，原叫價940萬元，累減50萬元或5.3%，獲買家以890萬元承接，實用面積呎價11,898元。據了解，原業主於2012年5月以513萬元購入上址，持貨8年多至今沽出，賬面獲利377萬元離場，單位期內升值73%。

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由長實（01113）發展的馬鞍山聽濤雅苑，由11座組成，提供約2,032個單位，於馬鐵恆安站旁，由屋苑步行至該站，步程只是3分鐘左右，屋苑附近亦有巴士總站及設有專線小巴途經沙田市中心，交通十分便利。

 

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臨海而建的聽濤雅苑，不少單位座撞擁沙田海及吐露港海景，另一個獨特之處，是屋苑設有27萬呎綠化庭園，住宅大廈均以水池圍繞，設計特別。酒店式住客會所多項設施，如網球場、壁球場、高爾夫球練習場、兒童遊戲室、健康舞室、桑拿浴室、卡拉OK室、桌球室和桌球室，另有瀑布假山和緩跑徑等。


事實上，聽濤雅苑雖然位於港鐵站旁，由恆安站乘搭港鐵前往港鐵九龍塘站，車程只是約22分鐘，非常方便。現時屋苑實用面積呎價約1.28萬元水平，呎價相對馬鐵沿線屋苑明顯低水，如馬鞍山中心近期的實用面積呎價約16,399元水平；新港城近期呎價約17,239元水平， 聽濤雅苑的樓價相對實惠，對不少換樓人士而言，該屋苑是鐵路沿線屋苑的低水之選。

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記者：陳詠妍
物業 樓價 放盤 聽濤雅苑

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