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IMF籲各國政府加大公共投資 以提振經濟

即市財經 01:38 2020/10/06

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IMF呼籲各國加大公共投資，以提振經濟。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，在新冠疫情造成的巨大衝擊之後，各國政府應加大公共投資，以幫助經濟復甦並創造就業機會。IMF在財政監測報告中指出，發達和新興市場經濟體只要增加等同於GDP約1%的公共投資，將直接創造700萬個就業機會。

IMF補充指，而考慮到間接的宏觀經濟影響，1%GDP的公共投資整體上將創造2000萬至3300萬個就業機會。IMF於6月份預測，2020年全球GDP將萎縮4.9%，但當前許多國家正在應對疫情的反彈，降幅可能會更高。

對於如何運用投資，IMF建議，應將更多的資金用於醫療保健、社會房屋、數碼化和環境保護。對數字基礎設施的投資將是不可或缺。

IMF認為，加大公共投資可增強人們對經濟復甦的信心。前提是投資是高質量的，且現有公共和私人債務負擔不會導致私營市場對刺激措施的反應受到限制。

相關文章︰【全球經濟】IMF料各國應對疫情開支達11萬億美元　佔全球去年GDP逾一成

IMF：貨幣貶值難以提振新興經濟體

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編輯︰侯景成

就業 新興市場 經濟

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