【美股焦點】投行看好蘋果電子支付業務 有望成為金融科技新秀

▲ 分析師看好蘋果前景，認為其電子支付業務潛力巨大。

蘋果（美︰AAPL）iPhone 12仍未有確實消息，外界對今年新一代iPhone銷量亦不敢過分樂觀。然而，美國投行Cowen（美 COWN）分析師Krish Sankar表示，蘋果的電子支付業務潛力被低估，繼續看好其前景。

Cowen維持蘋果跑贏大市的評級，並133美元的目標價。蘋果股價最新報115.94美元，升2.6%，距離Cowen目標價仍有15%上漲空間。

Krish Sankar認為，電子支付業務將成為蘋果下一個年貢獻數十億美元收入的業務。他估計，今年蘋果電子支付收入將突破10億美元，然後到2022年突確20億美元。

Sankar指出，在疫情期間，Apple Card在北美市場的增長與使用和普及率都有所提高。，該平台近幾年實現了100％的按年強勁增長，並且「可能將蘋果定位為金融科技領域的新興競爭者。」

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編輯︰侯景成