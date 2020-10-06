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【航空告急】廉航AirAsia宣布撤出日本 12月結束全部日本航綫

即市財經 00:21 2020/10/06

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AirAsia宣布退出日本業務。

亞洲最大規模的廉航公司司，馬來西亞的亞洲航空集團AirAsia Group宣布，旗下日本AirAsia因新冠肺炎疫情影響，決定全面退出日本市場，並於今年12月5日結束共4條航綫營運。

AirAsia表示，尊重並同意日本子公司的決定。AirAsia行政總裁Tony Fernandes上月曾表示，由於疫情影響，集團正在審查其在日本的業務。

AirAsia Japan營運總監Jun Aida在聲明中表示，該決定是經過全面的業務審查後做出的。他說，儘管公司通過持續的、廣泛的降低成本舉措，為維持營運做出了不懈的努力。但在疫情後的復甦前景未明的情況下，繼續營運會十分困難 。

AirAsia Japan曾在6月提出員工自願離職，在全部約300名員工中有70名選擇離職。然而，該公司預期未來旅客數量不會短期內恢復，所以向國土交通省申請廢除旗下4條航線航權，並在5日宣布今年12月5日全面退出日本市場。

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編輯︰侯景成

 

新冠肺炎疫情 廉航 日本市場 航空 日本

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