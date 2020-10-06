【航空告急】廉航AirAsia宣布撤出日本 12月結束全部日本航綫

▲ AirAsia宣布退出日本業務。

亞洲最大規模的廉航公司司，馬來西亞的亞洲航空集團AirAsia Group宣布，旗下日本AirAsia因新冠肺炎疫情影響，決定全面退出日本市場，並於今年12月5日結束共4條航綫營運。

AirAsia表示，尊重並同意日本子公司的決定。AirAsia行政總裁Tony Fernandes上月曾表示，由於疫情影響，集團正在審查其在日本的業務。

AirAsia Japan營運總監Jun Aida在聲明中表示，該決定是經過全面的業務審查後做出的。他說，儘管公司通過持續的、廣泛的降低成本舉措，為維持營運做出了不懈的努力。但在疫情後的復甦前景未明的情況下，繼續營運會十分困難 。

AirAsia Japan曾在6月提出員工自願離職，在全部約300名員工中有70名選擇離職。然而，該公司預期未來旅客數量不會短期內恢復，所以向國土交通省申請廢除旗下4條航線航權，並在5日宣布今年12月5日全面退出日本市場。

相關文章︰【航空告急】馬航現金傳僅夠用一個月 要求大幅減租否則政府將棄救

【航空告急】新加坡航空推A380陸上餐飲體驗 3400元可坐「頭等」（多圖）

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口 https://bit.ly/33SNrgW

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成