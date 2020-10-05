【金價走勢】現貨金價報1914美元 漲近1%重回近期高位

▲ 金價表現向好，多家大行亦唱好黃金。

美國總統特朗普的健康情況穩定，有傳他將於稍後決定是否出院，惟金價走勢繼續上揚。現貨金價每安士報1914.55美元，升16.25美元或0.86%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室此前發表研報告稱，金價只是暫時回調，而不是下行趨勢的開始，近期調整反而是買入黃金的好時機。

該行認為，黃金有三大利好因素支撐，包括聯儲局持續維持貨幣寬鬆政策；美國大選結果不確定性，以及全球的經濟體普遍負債上升。

花旗分析師早前在季度大宗商品展望內指出，貴金屬市場可能低估了總統競爭的不確定性、大選結果延遲等等，預期金價有機會在今年內再創新高。

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編輯︰侯景成