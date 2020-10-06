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【HKTVmall】HKTVmall外賣自取平台屯門元朗天水圍試業　香港電視股價升5%

即市財經 10:30 2020/10/06

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HKTVmall推出外賣自取平台。

香港電視 （01137） 旗下HKTVmall宣布，推出外賣自取平台功能，並已開始在屯門、元朗、天水圍試業。HKTVmall表示，希望能夠支持各區小店，未來有意進一步拓展至其他地區。公司表示，必須先更新HKTVmall 應用程式才能使用外賣自取功，並指不論是連鎖集團食肆、酒店、酒樓、餐廳、咖啡室、小食店、飲品店等等，都會歡速加入外賣自取平台服務。

香港電視今早股價造好，至上午10時30分，股價升4.8%，暫報11.38元，創近一個月高位，成交2710萬元。

如何使用HKTVmall外賣自取平台？詳見下圖

    點擊圖片放大
    +8
    +7

另外，HKTVmall亦會提6%的「Mall Dollar」回贈與客戶。

相關文章︰【HKTVmall】「HKTVmall簡易版」新下載用戶享150元購物禮券（附詳情）

相關文章︰【HKTVmall】港視狂升或成「港版納指」黑馬　破頂之路可行幾遠？

 

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編輯︰侯景成

 

香港股票 外賣 HKTV 香港電視（01137）
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