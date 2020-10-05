【HKTV】HKTVmall推外賣自取平台　暫於屯門元朗天水圍試業

上一篇文章
【NVDA股價】NVIDIA與葛蘭素史克合作 冀用數據研發新藥
香港電視 （01137） 旗下HKTVmall宣布，推出外賣自取平台功能，並已開始在屯門、元朗、天水圍試業。HKTVmall表示，希望能夠支持各區小店，未來有意進一步拓展至其他地區。據HKTVmall表示，必須先更新HKTVmall 應用程式才能使用外賣自取功能。HKTVmall歡迎各類型食肆加盟，不論是連鎖集團食肆、酒店、酒樓、餐廳、咖啡室、小食店、飲品店等等，只要有提供外賣自取服務都歡迎。
如何使用HKTVmall外賣自取平台？詳見下圖
另外，HKTVmall亦會提6%的「Mall Dollar」回贈與客戶。
相關文章︰【HKTVmall】「HKTVmall簡易版」新下載用戶享150元購物禮券（附詳情）
相關文章︰【HKTVmall】港視狂升或成「港版納指」黑馬 破頂之路可行幾遠？
【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz
【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動
免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht
短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！
編輯︰侯景成